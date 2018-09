Illingen (p). Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in der Bahnhofstraße in Illingen die Fassade des Gebäudes des Polizeipostens Illingen mit Farbe beschmiert und damit einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro verursacht. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter Telefon 0 70 41 /96 930 in Verbindung zu setzen.