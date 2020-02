Polizeieinsatz durch verdächtige Tasche

Mühlacker (p). Einen Einsatz löste eine verdächtige Tasche am Donnerstag gegen 9.45 Uhr in der Industriestraße in Mühlacker aus. Eine Passantin wurde auf die Tasche im Bereich einer Firma aufmerksam und verständigte die Polizei. Nach Rücksprache mit Spezialisten vom Landeskriminalamt wurde der Bereich abgesperrt. Vorsorglich wurden angrenzende Firmen geräumt. Von der Räumung waren rund 100 Personen betroffen. Gegen 11.20 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. In der Tasche war Metallschrott.