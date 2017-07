Polizei sucht streitendes Paar

Ludwigsburg (p). Zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter ist es im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, im Bereich Ludwigsburg-Hoheneck, August-Supper-Straße und Steinkopfstraße, gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden hierbei an drei Fahrzeugen die Außenspiegel abgeschlagen. Weiterhin wurde die hintere Fahrzeugscheibe eines Pkw eingeschlagen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa 6000 Euro. In der Nacht konnte ein streitendes Pärchen beobachten werden, das eventuell Angaben zum Sachverhalt machen könnte. Das Pärchen wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, der Mann hatte dunkles Haar, die Frau hatte blonde Haare. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0 71 41 / 18 53 53, in Verbindung zu setzen.