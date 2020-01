Polizei sucht rotes Fahrzeug

Vaihingen (p). Nach einer Unfallflucht am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 17.35 Uhr auf dem Parkplatz des unteren Einkaufsmarkts in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, streifte einen im Einfahrtsbereich des Parkplatzes abgestellten Mercedes und hinterließ einen Schaden von etwa 2500 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 941-0, melden.