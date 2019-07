Polizei sucht Rennradfahrer

Hohenhaslach (p). Nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Rinnenstraße/Ochsenbacher Straße in Hohenhaslach am Montagabend gegen 19.30 Uhr, bittet das Polizeirevier Vaihingen einen etwa 60-jährigen Rennradfahrer, sich zu melden. Er war an der Einmündung mit einem zehnjährigen Radfahrer zusammengestoßen, der vor ihm nach links abgebogen war. Der Junge zog sich dabei leichte Verletzungen zu und das Rennrad des Mannes dürfte nicht unerheblich beschädigt worden sein. Bei einem folgenden Gespräch mit den Eltern des Jungen haben beide Seiten versäumt, die Adressen auszutauschen.