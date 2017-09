Polizei macht zwei Einbrecher dingfest

Kornwestheim/Möglingen (p). Dem vorbildlichen Verhalten einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass der Polizei am Montag zwei mutmaßliche Einbrecher ins Netz gegangen sind. Die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer waren gegen 11.20 Uhr einer Anwohnerin im Bereich des Marderwegs in Kornwestheim aufgefallen. Nachdem sie die Fremden angesprochen hatte, ergriff das Duo die Flucht, worauf die Frau sogleich die Polizei verständigte.

Die Beamten entdeckten die Verdächtigen in der Theodor-Heuss-Straße und nahmen sie vorläufig fest. Sie waren mit Fahrrädern unterwegs und hatten einen Rucksack und eine Tasche bei sich, die wohl weiteres Diebesgut und Einbruchswerkzeug enthielten. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem Diebespaar ein Einbruch in ein Wohnhaus zur Last gelegt werden kann, der am 19. September in der Ludwigsburger Straße in Möglingen verübt wurde. Die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter waren am Vormittag in ein Wohngebäude eingestiegen, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Eine Bewohnerin wurde auf den Einbruch aufmerksam und schrie um Hilfe. Den Tätern gelang es jedoch, unerkannt zu flüchten. Ihre Personenbeschreibung beziehungsweise ihre getragene Kleidung und die Taschen stimmten mit der zum Festnahmezeitpunkt aktuellen Konstellation überein. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte am Dienstag beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen die beiden dringend Tatverdächtigen, den der Haftrichter in Vollzug setzte und sie in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Ob die Männer, die aus Georgien stammen, zudem für andere Taten in Betracht kommen, müssen die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zeigen.

Die Spezialisten der beim Polizeipräsidium Ludwigsburg eingerichteten Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl bitten Zeugen, denen die Tatverdächtigen oder die von ihnen benutzten Fahrräder auffielen, sich unter Telefon 0 71 41 / 1 89 zu melden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln beziehungsweise auf Fahrrädern unterwegs. Beide Männer haben eine schlanke Figur. Einer trug Vollbart und war mit einer auffälligen Jacke der Marke Lacoste bekleidet. Sie ist weiß mit dunkelblauen Ärmeln und azurblauer Kapuze. An den Oberarmen hat sie jeweils eine gelbe Applikation. Sein Komplize hat dunkles Haar und ist Brillenträger. Eines der sichergestellten Räder konnte bereits einem Diebstahl zugeordnet werden, der am 6. September am Bahnhofsplatz in Bietigheim-Bissingen geschah. Es handelte sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke Muddyfox. Vermutlich wurde auch das zweite Rad, ein Bianchi, Spillo Luna gestohlen. Zum Schutz vor Einbrechern rät die Polizei: Neben der mechanischen Sicherung von Fenstern und Türen können Bewohner sich mit wenig Aufwand vor Einbrechern schützen: Türen nicht nur ins Schloss fallen lassen, sondern immer abschließen. Fenster beim Verlassen der Wohnung schließen und nicht gekippt lassen. Hilfen wegschließen, die zum Aufstieg auf einen Balkon oder ein höher gelegenes Fenster eingesetzt werden können. Bei verdächtigen Wahrnehmungen gilt es über die Notrufnummer 110 die Polizei zu informieren.