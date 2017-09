Polizei findet Mängel an 33 Motorrädern

Oberstenfeld (p). Mehr als 100 Motorräder haben Beamte der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Sonntag am Ortseingang des Oberstenfelder Ortsteils Prevorst kontrolliert. Zwischen 9 und 14 Uhr führten die eingesetzten Kräfte entlang der Kreisstraße 1615 Kontrollen durch, bei denen insgesamt 33 Motorräder beanstandet wurden. An den Zweirädern konnten zu kleine Spiegel und nicht zugelassene Brems- und Kupplungshebel festgestellt werden.

Zudem wurde ein am Lenkgriff anschlagender Bremshebel entdeckt, der nicht genügend Bremsdruck aufbauen konnte. Darüber hinaus sorgten abgefahrene Reifen und ein ausgebauter Schalldämpfer für weitere Anzeigen. In 20 Fällen stellten die Beamten technische Mängel fest, die Anlass gaben, den einzelnen Fahrern Mängelberichte auszuhändigen.