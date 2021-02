Ludwigsburg (p). Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Donnerstag gegen 1 Uhr einen 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, kurz vor seiner Festnahme am Holzmarkt in Ludwigsburg das Monument mit schwarzer Farbe besprüht

