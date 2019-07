Polizei ermittelt nach Vandalismus

Vaihingen (p). Nach einer Sachbeschädigung, die am Montag in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen festgestellt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem neu errichteten Rastplatz beim „Löbertsbrunnen“ haben bislang unbekannte Täter in die hölzerne Tischplatte einen Schriftzug eingebrannt. Ferner wurden Trinkbecher, Zigarettenschachteln, Plastikflaschen und noch weiterer Müll hinterlassen. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro ausgegangen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 941-0, entgegen.