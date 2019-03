Pöbeleien im Hallenbad

Freiberg (p). Eine Schülergruppe hatte am Dienstagnachmittag im Hallenbad in Freiberg am Neckar eine unangenehme Begegnung mit einem 56-Jährigen. Der vermutlich alkoholisierte Mann lungerte gegen 15 Uhr im Vorraum des Bades herum und beleidigte die Schüler