Platzverweis ausgesprochen

Ludwigssburg (p). Eine Gruppe von wohl vier jungen Erwachsenen beschädigte am Dienstagabend vermutlich eine Glasscheibe am Zugang zur Akademiehofgarage in Ludwigsburg. Der angerichtete Schaden konnte nach Polizeiangaben noch nicht beziffert werden. Aufmerksame Zeugen verständigten die Beamten, nachdem sie kurz nach

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen