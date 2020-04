Pkw vermutlich von Fahrrad beschädigt

Ditzingen (p). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen Mitsubishi, der zwischen Dienstag und Mittwoch in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Ditzingen abgestellt war. An der Beifahrerseite entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass die Beschädigungen vermutlich durch ein Fahrrad verursacht wurden.