Pkw übersehen: 14 000 Euro Schaden

Ludwigsburg (p). Einen Schaden von rund 14 000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Straße Sudetenring im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 62 Jahre alte BMW-Fahrerin vom Straßenrand an und achtete dabei nicht auf einen nachfolgenden Renault, dessen 43-jähriger Fahrer in Richtung der Hauptstraße unterwegs war. In der Folge stießen die Autos zusammen und Renault wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparkten 3er BMW geschoben. Anschließend war der BMW der 62-Jährigen sowie der Renault nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.