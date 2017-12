Pkw kommt auf dem Dach zum Liegen

Unterriexingen (p). Bei Unterriexingen hat sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Gegen 0.09 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Renault Clio die Landesstraße 1141 von Sachsenheim kommend in Richtung Einmündung zur Kreisstraße 1684. Wie die Polizei mitteilt, kam sie beim Abbiegen nach rechts in Richtung Unterriexingen von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und ihr Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die 23-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Sachsenheim, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, und die Feuerwehr Markgröningen – vier Fahrzeuge und 30 Helfer – aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Der 23-jährige Beifahrer hatte sich zuvor bereits leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreit. Zur Versorgung der Insassen waren ein Rettungswagen sowie zwei Notarztfahrzeuge eingesetzt. Beide Insassen kamen zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Für die Dauer der Bergung wurde der Streckenabschnitt für 20 Minuten kurzfristig gesperrt. Laut der Polizei kam es aber zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Verkehrsunfallaufnahme sowie Absperrung waren vier Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.