Ludwigsburg (p). Am Montag zwischen 18 und 20.50 Uhr stahlen unbekannte Täter ein grünes Pedelec der Marke Velo de ville, Typ CEB 900 E City, von einem Schulhof in der Karlstraße in Ludwigsburg. Das über 3500 Euro teure Pedelec war an einem Fahrradständer im Bereich des Schulhofs angeschlossen gewesen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl.