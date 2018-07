UNtermberg (p). Vermutlich weil er übersehen wurde, kam es am Donnerstag in der Unterriexinger Straße in Untermberg zum Zusammenstoß zwischen einem 49-jährigen Autofahrer und einem 48 Jahre alten Fahrer eines Pedelec.

Der 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Peugeot-Fahrer war gegen 16.15 Uhr in Richtung Untermberg unterwegs, fuhr in den Kreisverkehr „Am Türmle“ ein und stieß mit dem Zweiradfahrer zusammen. Es entstand ein geringer Sachschaden.