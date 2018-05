Kornwestheim (p). Mit schweren Verletzungen musste ein 89-jähriger Pedelec- Fahrer am Samstag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 16.15 Uhr war dieser von der Holzgrundstraße kommend ohne die Vorfahrt zu beachten in die Westrandstraße in Kornwestheim eingefahren. Hier kollidierte der 89-Jährige mit dem vorfahrtsberechtigten und von rechts kommenden Daimler-Benz Sprinter eines 62-Jährigen.