Marbach (p). Ein Pedelec im Wert von etwa 2300 Euro hat ein bislang unbekannter Dieb geklaut, der zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen im Veilchenweg in Marbach zuschlug. Das mit einem Schloss gesicherte, schwarz-rote E-Pedelec Mountainbike der Marke „Cube“ stand in einer Garage, die mutmaßlich nicht verschlossen war. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44 / 90 00, in Verbindung zu setzen.