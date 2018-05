Ludwigsburg (p). In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, wurde ein grauer VW Golf Kombi, welcher am Fahrbahnrand der Straße Am Ring in der Nähe der Einmündung Luginsland in Poppenweiler abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug gestreift. Der VW wurde an der linken Seite beschädigt sowie Teile des Außenspielgels abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von knapp 4000 Euro zu kümmern.