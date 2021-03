Parkendes Auto beschädigt

Vaihingen (p). Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen das Fahrzeugheck eines Mercedes, der am Dienstag zwischen 13.30 und 14 Uhr in der Planckstraße in Vaihingen abgestellt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ohne sich im Anschluss um das Unfallgeschehen zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich beim Polizeirevier Vaihingen.