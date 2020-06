Parfüm geklaut

Korntal-Münchingen (p). Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer wurden am Dienstagnachmittag nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Johannes-Daur-Straße in Korntal auf frischer Tat ertappt, verfolgt und vorläufig festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen wurden gegen 14