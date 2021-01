Korntal-Münchingen (p). Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich ein noch unbekannter Fahrzeuglenker verantworten, der am Donnerstag mit einem orangefarbenen Lkw Renault Master auf der Autobahn 81 von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn unterwegs war.

Gegen 11.50