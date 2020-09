Drucken Ludwigsburg (p). Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen, der am Montagabend in der Ludwigsburger Oststadt mit einem gestohlenen Roller unterwegs war. Während einer Streifenfahrt fielen zwei Polizisten gegen 23.50 Uhr zwei Rollerfahrer in der Neckarstraße... »