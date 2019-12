Drucken Asperg (p). Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 5.50 Uhr, in der Eglosheimer Straße in Asperg sein Unwesen getrieben. Auf dem Gelände einer Abfallverwertungsgesellschaft hat der Unbekannte an 24 abgestellten Fahrzeugen diverse... »