Opel-Fahrer kommt auf Gegenfahrbahn

Ditzingen (p). Am Sonntag gegen 20.20 Uhr hat sich in der Schloßstraße im Ditzinger Stadtteil Schöckingen ein Unfall zwischen einem Pkw- und einem Motorradfahrer ereignet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 53-jährige Opel-Fahrer den Kreisverkehr mit der Landesstraße 1136 in Richtung Schöckingen verlassen und war hierbei aus unbekannter Ursache teilweise nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geraten. In diesem Moment kam ihm ein 17-jähriger Yamaha-Fahrer entgegen, der noch versuchte auszuweichen. Auch der Pkw-Fahrer versuchte, durch Ausweichen und Abbremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, doch schlussendlich prallten die beiden Autofahrer doch zusammen. Der 17-jährige Zweiradlenker wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.