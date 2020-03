Gerlingen (p). Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, die Räder eines in Gerlingen in der Weilimdorfer Straße abgestellten BMW. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes in Höhe der Getränkeabteilung abgestellt. Das Fahrzeug wurde nach der Demontage der Räder auf Pflastersteinen aufgebockt zurück gelassen.