Ohne Führerschein, aber mit Drogen

Kornwestheim (p). Am Dienstagabend gegen 20.35 Uhr hat der 41-jährige Fahrer eines Citroën versucht, sich im Weißenfelder Ring in Kornwestheim einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung hielt er jedoch an und wurde überprüft. Dabei stellten Polizeibeamte bei ihm nicht nur Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Es stellte sich auch heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, heißt es im Bericht der Polizei. Nach einem Drogentest musste sich der 41-Jährige einer Blutentnahme unterziehen.