Ohne Beute geflüchtet

Enzberg (p). Sachschaden in noch unbekannter Höhe hinterließ am Freitagabend ein Einbrecher, welcher in einen steinverarbeitenden Betrieb in Enzberg eindrang. Er flüchtete im Anschluss ohne Beute gemacht zu haben, berichtet die Polizei.

Am Freitag zwischen