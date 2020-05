Offensichtliches Rennen

Pforzheim (p). Am Freitag gegen 17.45 Uhr haben sich laut Polizeibericht zwei Audi-Fahrer in Pforzheim in der Heinrich-Wieland-Allee offensichtlich ein Rennen geliefert; ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde gefährdet. Zuerst überholte ein 26-Jähriger mit schwarzem Audi einen Daimler-Benz-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit im zweispurigen Bereich auf der rechten Spur. Danach kam ein 27-Jähriger mit einem silbernen Audi ebenfalls viel zu schnell und überholte in gleicher Art und Weise.

Brand auf Schillerhöhe

Eberdingen (p). In der Nacht zu Samstag haben auf der Schillerhöhe in Eberdingen Gras und Geäst an mehreren Stellen auf einer Gesamtfläche von circa 1000 Quadratmetern gebrannt. Das berichtet die Eberdinger Feuerwehr. Nachdem die Polizei die Örtlichkeit ausfindig gemacht hatte, wurde um 2.31 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte waren rund drei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.