Offenes Feuer von Zeugen bekämpft

Drucken Tankstelle überfallen Korntal-Münchingen (p). Ein bislang unbekannter Täter betrat am Mittwoch gegen 19.40 Uhr das Kassenhäuschen einer Tankstelle in der Motorstraße in Korntal und bedrohte eine Mitarbeiterin mit seinem Messer. Daraufhin griff er in die Kasse und... »