Offene Flammen aus den Fenstern

Pforzheim (p). Offene Flammen schlugen in der Nacht zum Sonntag – kurz vor Mitternacht – aus den Fenstern einer Wohnung in der Hildebrandstraße in Pforzheim. Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Die Bewohnerin der Räumlichkeiten war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause. Mehrere Wohnungsnachbarn konnten das Mehrfamilienhaus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Feuer beschränkte sich auf eine Wohnung. Der entstandene Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.