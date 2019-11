Öffnung ist für Einbrecher zu klein

Metterzimmern (p). Am Sonntag zwischen 15 und 19.50 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, in der Flattichstraße in Metterzimmern in ein Wohnhaus einzubrechen. Er probierte gewaltsam die Kellertür und ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, schlug er die Scheibe eines Fensters ein. Ein Einsteigen in das Gebäude war jedoch nicht möglich, da die Öffnung zu klein war. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 405-0.