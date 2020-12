Nur wenige Verstöße gegen die Ausgangssperre

Ludwigsburg (p). Aufgrund der weiterhin steigenden Inzidenzen hat die Landesregierung von Baden-Württemberg am Samstag per Notbekanntmachung eine angepasste Corona-Verordnung veröffentlicht, die mit sofortiger Wirkung in Kraft trat. Die neue Corona-Verordnung enthält unter anderem auch eine Ausgangsbeschränkung für die Zeit zwischen 20 und 5 Uhr.

Vor diesem Hintergrund hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Samstagabend ab 20 Uhr bis Sonntagfrüh, 5 Uhr, verstärkt Kontrollen in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg durchgeführt. Insbesondere an den sogenannten Hotspots und in den Innenstadtbereichen wurden durch die Beamten mehr als 1500 Fahrzeuge kontrolliert. Die Fahrzeuge waren zumeist besetzt mit Personen, die auf dem Weg von oder zur Arbeit waren oder andere triftige Gründe nachweisen konnten.

Etwa 20 Prozent der kontrollierten Personen gaben an, nicht zu wissen, dass die Ausgangsbeschränkungen bestehen oder bereits gelten. Auch mit Blick auf die kurzfristige Anpassung der Verordnung wurden belehrende Gespräche geführt, denen ganz überwiegend mit Verständnis begegnet wurde. Lediglich in Ausnahmefällen mussten Uneinsichtige und beharrliche Verstöße sanktioniert werden. 46 Verstöße wurden zur Anzeige gebracht. Nach 22 Uhr nahm der Fahrzeug- und Personenverkehr so weit ab, dass nur noch vereinzelt Verstöße festgestellt werden mussten. „Es gilt weiterhin der Appell an alle Bürger, sich an die Ausgangsbeschränkung zu halten und damit dazu beizutragen, dass die Pandemie bewältigt werden kann“, so das Polizeipräsidium Ludwigsburg in seiner Pressemitteilung.

Im Einzugsgebiet des Pforzheimer Polizeipräsidiums gab es in der Nacht zum Sonntag keine besonderen Vorkommnisse in Zusammenhang mit der Ausgangssperre, wie ein Sprecher auf Nachfrage der VKZ berichtete.