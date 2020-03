Drucken KLeinsachsenheim (p). Einen sechsstelligen Betrag erbeuteten noch unbekannte Täter, die am Freitag vermutlich gegen 0.30 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Großsachsenheimer Straße in Kleinsachsenheim aufbrachen. Um an den Automaten heran zu kommen, betraten die... »