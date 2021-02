Steinheim (p). Die polizeiliche Kontrolle eines 14-Jährigen hat am Mittwoch gegen 20.20 Uhr zur Beschlagnahme einer geringen Menge Marihuana geführt. Der Jugendliche war den Beamten in der Höpfigheimer Straße in Steinheim während der Ausgangssperre aufgefallen und wurde diesbezüglich kontrolliert

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen