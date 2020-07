Drucken Ludwigsburg (p). Während einer Personenkontrolle am Donnerstag gegen 4.10 Uhr hat ein 20-Jähriger in Ludwigsburg in der Lange Straße versucht, vor Polizeibeamten des Polizeireviers Ludwigsburg zu flüchten. Der junge Mann war den Beamten zuvor aufgefallen, weil er... »