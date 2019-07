Ditzingen (p). Ein bislang unbekannter Täter machte sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, an einem geparkten Fiat Punto zu schaffen, der auf dem Hof eines Autohauses in der Siemensstraße in Ditzingen stand. Er schlug die Beifahrerscheibe ein und klaute ein Navigationsgerät im Wert von 150 Euro. Der Schaden durch die zerstörte Scheibe beläuft sich auf etwa 300 Euro.