Nägel in die Reifen geschlagen

Mühlacker (p). Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben Unbekannte die Reifen eines in der Senderstraße in Mühlacker geparkten Ford mit Nägeln gespickt. Erst beim Fahren bemerkte die Autobesitzerin, dass der Reifendruck erheblich nachließ und bei der Überprüfung wurden mehrere Nägel in zwei Reifen festgestellt. Der Umstand hätte durchaus zum Platzen der Reifen und dann zu einem Unfall führen können. Zeugen, die hierzu entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker, Telefon 0 70 41 / 9 69 30, zu melden.