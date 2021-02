Drucken Freiberg (p). Der Polizeiposten Freiberg, Telefon 0 71 41 / 64 37 80 sucht Zeugen, die am Montag zwischen 18.25 Uhr und 23.05 Uhr in der Kleiststraße in Freiberg eine Sachbeschädigung beobachten konnten. Bislang unbekannte Täter beschädigten laut Polizei mindestens sechs Fahrzeuge, die... »