Nächtlicher Einbruch in den Büroraum

Vaihingen (p). Unbekannte Täter haben sich am frühen Montagmorgen zwischen 2.30 und 8 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zugang zu einem Schnellrestaurant in der Stuttgarter Straße in Vaihingen verschafft. In einem Büroraum öffneten sie gewaltsam einen Tresor und flüchteten anschließend mit mehreren Tausend Euro Beute. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schnellrestaurants gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Telefon 0800 11 00 225, in Verbindung zu setzen.