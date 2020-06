Nächtliche Schlägerei vor der Gaststätte

Sachsenheim (p). Aus noch ungeklärten Gründen ist es am heutigen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Von-König-Straße in Sachsenheim zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Hierbei ging eine größere Personengruppe auf zwei 26 und 21 Jahre alte Brüder los und attackierte diese mit Bierflaschen. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen war die Personengruppe bereits geflüchtet. Nach einem Hinweis wurde in der nahegelegenen Bahnunterführung auch der 53-jährige Vater der Brüder verletzt am Boden liegend aufgefunden. Dieser gab an, dass er von einer Personengruppe angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen wurde. Der Vater und seine ebenfalls verletzten Söhne wurden vom alarmierten Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Personen verlief ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Vaihingen sucht daher nach Zeugen der Auseinandersetzung und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 zu melden.