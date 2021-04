Nackter Mann auf der Bank

Remseck (p). Aus Richtung Hegnach kommend war am Sonntag gegen 14 Uhr eine 71 Jahre alte Spaziergängerin auf einem Feldweg in Richtung Neckarrems unterwegs. Als die Dame sich am Waldrand des „Burgholz-Waldes“ befand, sah sie dort einen noch unbekannten Mann breitbeinig auf einer Bank sitzen. Zu diesem Zeitpunkt soll der Unbekannte komplett entkleidet gewesen sein. Nachdem die Frau den nackten Mann entdeckt hatte, ging sie schnellen Schrittes davon.