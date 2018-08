Nackt am offenen Fenster

KOrnwestheim (p). Wegen exhibitionistischer Handlungen wurde ein 47 Jahre alter Mann am Samstag durch Beamte des Polizeireviers Kornwestheim vorläufig festgenommen. Gegen 20.40 Uhr war eine 36 Jahre alte Frau zu Fuß in der Mühlhäuser Straße in Kornwestheim unterwegs. Hierbei bemerkte sie einen Mann, der sich im Erdgeschoss eines Hauses am geöffneten Fenster befand. Sein Oberkörper war entkleidet und seine Hose hatte er heruntergelassen. So stand er am Fenster und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die 36-Jährige alarmierte die Polizei.