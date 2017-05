Nach Zusammenstoß ins Krankenhaus

Ludwigsburg (p). Auffahrunfall in Ludwigsburg: Eine Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstag kurz vor 13.30 Uhr in der Robert-Franck-Allee ereignet hat. Vermutlich aus Unachtsamkeit krachte eine 22-Jährige, die in einem Toyota unterwegs war, dem Renault eines 26-Jährigen ins Heck, der verkehrsbedingt an mit der Kreuzung der Alt-Württemberg-Allee anhalten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf den Ford eines 59-Jährigen geschoben. Dieser prallte auf den davor stehenden Mercedes, an dessen Steuer eine 50-Jährige saß. Die 22-Jährige wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. .