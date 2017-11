Hemmingen (p). Am Donnerstag hat sich gegen 17.50 Uhr ein Unfall in der Hochdorfer Straße in Hemmingen ereignet. Ein 81 Jahre alter Fußgänger, der gemeinsam mit seiner französischen Bulldogge unterwegs war, querte außerorts die Fahrbahn. Ein herannahender 46-jähriger Opel-Fahrer

