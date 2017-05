Kornwestheim (p). Obwohl ein bislang unbekannte Fahrzeuglenker zwischen Samstag, 16.15 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, in der Bolzstraße in Kornwestheim einen Schaden in Höhe von 2000 Euro angerichtet hatte, machte er sich aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Rangieren einen Opel, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich wohl um einen Lastwagen gehandelt haben.