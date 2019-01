OBerderdingen (p). Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich bereits am 18. November auf der Landesstraße 1103 zwischen Oberderdingen und Sternenfels ereignet hat, ist die an dem Unfall beteiligte 80-jährige Fahrzeugführerin am 30. Dezember in einer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen.