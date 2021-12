Drucken Einbruch in Bekleidungsgeschäft Bietigheim-Bissingen (p). Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster im Hinterhof ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag in die Filiale eines Bekleidungsgeschäfts in der Stuttgarter Straße/Ecke Schöllerstraße in Bietigheim eingestiegen und hat dort... »