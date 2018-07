Nach Rotlichtfahrt schwer verletzt

Ludwigsburg (p). Ein 50-jähriger Mann befuhr am Samstagnachmittag mit einen Straßenreinigungsfahrzeug die B 27 Richtung Ludwigsburger Innenstadt. Am Abzweig zur L 1138 bog er, ohne auf das für ihn bestehende Rotlicht zu achten, an der Einmündung Richtung Monrepos nach links ab. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 60-jährigen Frau. Laut Zeugen zeigte die Ampel für die Golf-Lenkerin grün. Der 50-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt.