Drucken Ludwigsburg (p). Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, das fünf georgische Tatverdächtige am Mittwoch gegen 15 Uhr beim Diebstahl in einem Elektronikfachgeschäft in der Heinkelstraße in Ludwigsburg erwischt wurden. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie die Tatverdächtigen... »